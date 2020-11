올 겨울 오락가락 날씨…코로나 걱정 더 해

기상청, 3개월 장기전망 발표

12월 평년과 비슷하거나 낮아

내년 1·2월 평년 수준 추위 예상

[아시아경제 이현주 기자] 올겨울은 따뜻했던 지난해보다는 다소 추우면서 기온 변동성이 클 것으로 전망된다.

기상청은 전 세계 기후예측모델 결과와 8차 한국·중국·일본·몽골 기후예측 전문가 회의 등을 거쳐 3개월(12월~내년 2월) 장기전망을 23일 발표했다. 이에 따르면 올해 12월은 평년과 비슷하거나 기온이 낮겠다. 평년 12월은 평균 기온 범위가 1.0~2.0도이며 최저기온은 -3.2도, 최고기온은 7.0도다.

내년 1·2월은 평년과 비슷하겠다. 1월 평균은 -1.6~-0.4도, 2월은 0.4~1.8도다. 내년 1월은 찬 공기와 상대적으로 따뜻한 공기의 영향을 주기적으로 받아 기온 변화가 클 것으로 예상된다. 2월은 찬 공기 세력이 약화하면서 기온이 차차 오르겠으나 하루 사이 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠다. 밤과 낮의 기온 차이도 점점 커질 것으로 전망된다. 강수량은 12월과 2월은 평년과 비슷하고, 1월은 평년보다 적을 가능성이 클 것으로 기상청은 예상했다. 2월까지 전국적인 기상 가뭄은 없을 것으로 보인다.

이번 겨울 강원영동은 저기압 영향이나 동풍 영향으로 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다. 12~1월은 찬 공기가 서해상을 지나면서 형성된 눈 구름대가 내륙으로 들어오면서 서해안과 제주도를 중심으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠다. 기상청 관계자는 "지난 여름철과 같이 기후변화로 인해 예상하지 못한 특이 기압계가 발생할 수 있다"며 "기압계 변화가 클 경우 수정 전망을 발표할 예정"이라고 말했다.

한편 한파특보가 발효 중인 23일 중부내륙과 경북내륙은 아침 기온이 전날보다 10도 이상 크게 떨어졌다. 이날 최저기온은 서울 -1.5도, 인천 -0.9도, 파주 -4.8도, 대전 1.7도 등을 기록해 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보였다. 추위는 모레까지 이어지지만 내일부터는 아침 기온이 영상을 회복할 전망이다. 24일 서울의 아침 최저기온은 0도, 25일은 1도로 예상된다.

