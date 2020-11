우체국 소포에 '구멍손잡이'.. 무게 10% 줄였다

[아시아경제 황준호 기자] 7kg 이상 우체국 소포상자에 구멍손잡이가 생긴다. 무게가 10% 가량 줄면서 집배원과 택배 기사, 분류 작업자의 업무 편의성이 향상될 것으로 예상된다.

과학기술정보통신부와 우정사업본부는 23일부터 구멍손잡이가 있는 우체국소포상자를 수도권, 강원지역 우체국에서 판매한다. 구멍손잡이 소포상자는 비대면 경제 활동으로 택배 수요가 급격히 늘어나고 있는 상황에서 종사자들의 고충을 절어주기 위해 마련됐다.

구멍손잡이는 7kg 이상 고중량 소포에 사용하는 5호 소포상자에 적용됐다. 우체국에서 판매하고 있는 소포상자 6종 중 하나다. 또 원지배합을 강화한 재질을 적용해 고중량 적재에도 파손되지 않도록 내구성을눞였다.

구멍손잡이로 인해 소포나 택배 배송과 관련한 종사자들의 업무 편의가 개선될 것으로 예상된다. 노동환경건강연구소에서 발표한 '마트 노동자 근골격계 질환 실태조사'에 따르면 상자에 손잡이를 만들 경우 중량물 하중의 10% 이상을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 지난해 우체국에서 판매한 7kg이상 물품에 사용한 소포상자는 370만개다.

구멍손잡이 상자 판매를 기념하기 위한 자리에는 최기영 과학기술정보통신부 장관, 신동근 더불어민주당 소확행위원회 위원장, 이수진 총괄간사, 이용빈 국회의원, 박성민 더불어민주당 최고위원 등이 참석했다.

최 장관은 이날 서울중앙우체국에서 구멍손잡이 소포상자를 들고 옮기는 등 소포상자 개선을 직접 체험했다. 그는 "택배노동의 수고를 덜어주고 싶은 마음에서 착안한 이번 우체국 소포상자가 모범사례가 되면 좋겠다"며 "정부기업인 우체국에서 선도적으로 도입한 것은 바람직한 일이며, 유통, 물류 현장 전반에 확산돼 여러 종사원의 고충이 조금이라도 개선되기를 기대한다"고 말했다.

