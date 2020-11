롯데케미칼, 고객 서비스 디지털 플랫폼 구축

[아시아경제 박소연 기자] 롯데케미칼이 대고객 디지털 서비스 플랫폼 '마스(MaaS·Material as a Service)'를 구축했다고 23일 밝혔다. 'MaaS'는 제품을 구매한 고객들에게 PC와 스마트폰 모바일앱을 통해 주문현황, 운송정보 등을 실시간으로 제공하는 디지털 플랫폼이다.

이를 통해 고객들은 구매한 제품의 주문부터 도착까지 실시간 운송정보 확인으로 효율적인 재고 관리가 가능해졌다. 또한 영업사원들은 고객 문의에 대한 품질 추적과 불량품 관리, 제품 검색 등 실시간 영업지원 서비스로 고객과의 쌍방향 소통이 원활해졌다.

'MaaS' 플랫폼은 10월부터 PE (Polyethylene, 폴리에틸렌), PP(Polypropylene, 폴리프로필렌)를 구매한 국내 고객들을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며 현재 1000여개 고객사가 이용하고 있다. 향후 고객, 파트너사, 영업사원 등의 피드백과 플랫폼 안정화를 통해 서비스를 확대하고 다른 제품을 구매하는 고객들까지 범위를 확대해 나갈 예정이다.

