‘뽀롱뽀롱 뽀로로 시즌7’ Btv 독점 제공

[아시아경제 구채은 기자] 전 국민의 사랑을 받아 온 대한민국 대표 애니메이션 뽀로로의 일곱번째 시리즈 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로 시즌 7’이 SK브로드밴드의 Btv에서 독점 방영된다.

23일 SK브로드밴드에 따르면 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’는 SK브로드밴드, ㈜아이코닉스, 오콘, EBS가 공동제작한 유아용 풀(Full) 3D 애니메이션이다. 뽀로로 시리즈는 2003년 11월 첫 방영 이후, 17년 동안 여섯 개의 본편 시즌과 각종 스페셜 시리즈를 포함 천여 개 이상의 에피소드가 제작된 명실상부한 대한민국 대표 애니메이션이다.

4년 만에 새롭게 선보이는 본편 시리즈 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로 시즌 7’ 은 ‘뽀로로를 더욱 뽀로로답게’ 라는 기조 아래 기존 캐릭터가 가진 개성을 더욱 부각하여 뽀로로만의 재미를 살리는데 집중했다.

총 25편으로 제작된 시즌 7에서는 주인공 ‘뽀로로’ 외에도 ‘해리’, ‘루피, ‘로디’, ‘통통이’, ‘패티’ 등 주변 친구들도 골고루 조명하여 그 간에 잘 드러나지 않았던 매력을 충분히 발산할 수 있도록 했다. 이번 ‘뽀로로 시즌 7’에는 거북이 캐릭터 ‘제이’가 새롭게 등장한다. 뽀롱뽀롱 마을에 찾아온 귀여운 바다 거북 '제이'의 등장으로 바다에서 펼쳐지는 이야기들이 지난 시즌 보다 한층 더 다채롭게 전개될 것으로 기대된다. 또한 뽀로로와 친구들 간에 서로를 이해하고 공감하는 모습을 이야기 속에 녹여 내어 어린이들이 자연스럽게 공감하면서 또래와 어울리는 사회성을 익힐 수 있도록 했다.

‘뽀롱뽀롱 뽀로로 시즌 7’은 11월 23일부터 매주 월, 화 EBS 채널에서 오전 9시에 방영한다. 본 방송 종료 후 30분 이내에 ‘B tv’’에서 6개월간 VoD로 독점 편성된다. B tv ZEM키즈의 뽀로로 전용관 ‘뽀로로 월드’ 메뉴 및 ‘모바일 B tv’ 를 통해서도 시청할 수 있다.

SK브로드밴드는 뽀로로 시즌 7 독점 공개에 따른 이벤트도 진행한다. 슈퍼키즈클럽 월정액으로 뽀로로 시즌 7을 시청할 수 있다. 슈퍼키즈클럽 월정액에 신규 가입한 고객에게는 2021년 뽀로로 달력과 미니스티커를 경품으로 제공한다. 최영아 SK브로드밴드 고객관리그룹장은 “대한민국 어린이들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 뽀로로가 이번엔 어떤 모습으로 어린이들의 마음을 사로잡을지 기대해 달라” 며 “고객에게 차별화된 가치를 지속적으로 전달하기 위해, 오는 연말까지 ‘린다의 신기한 여행’ 등 키즈를 위한 신규 콘텐츠를 최초 독점 공개할 예정"이라고 말했다.

