[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지난 20일 광주송정역 버스정류소 일대에서 버스에 탑승한 승객을 대상으로 마스크 미착용 합동단속을 벌였다고 22일 밝혔다.

이번 단속은 광주시 대중교통과와 광산구 교통행정과가 합동으로 마련했다.

또 광주송정역에서 광주에 도착한 외지인들에게 마스크를 나눠주고 대중교통 마스크 착용 의무화 사항을 홍보했다.

한편 지난 13일자로 마스크를 미착용하고 대중교통을 이용하는 사람에 대해서는 10만 원 이하의 과태료가 부과된다.

