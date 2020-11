LH, '주거안정추진 지원단' 만들어 전세난 해소 적극 지원나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 최근 불거진 전세난 해결을 위해 정부의 11·19 전세대책 지원을 위한 '주거안정추진 지원단'을 신설하는 등 적극적 지원에 나선다.

LH는 정부의 '서민·중산층 주거안정 지원방안(전세대책)' 총력 지원을 위해 관련조직을 신설하고, 변창흠 LH 사장 등 경영진을 필두로 '수도권 현장 점검회의'를 개최했다고 22일 밝혔다.

지난 19일 정부는 전세난 안정을 위해 2022년까지 총 11만4000가구의 전세형 주택을 공급하는 방안을 발표했다. LH는 공공임대 공실 활용, 공공전세 및 매입약정주택 공급 등을 통해 이 중 최소 80% 이상의 물량을 담당한다는 계획이다.

정부정책 발표 직후 LH는 '수도권 현장 점검회의'를 개최해 수도권 내 전세물량 공급 등 정부정책의 신속한 추진을 위해 발빠르게 움직이기 시작했다. 변 사장 등 경영진이 참석한 이날 회의에서는 ▲임대주택 공실의 전세형 전환계획 ▲신규 공공분양·임대주택 조기 입주 추진 ▲매입약정방식 등을 통한 공공전세 신규 도입 방안 등 다양한 과제들에 대한 수행 방안이 논의됐다. 특히 내년 상반기까지 전체 계획물량의 40% 이상을 조기에 공급한다는 정부 목표를 달성하기 위해 공급 가능 물량을 최대한 신속히 확보하는 데 초점을 맞췄다.

LH는 이와 함께 전사적 대응체계를 구축하고 현장밀착형 사업추진을 위해 부사장을 단장으로 하는 '주거안정추진 지원단'을 발족하고 현판식도 가졌다. 앞으로 본사와 현장 간 긴밀한 협업을 통해 전세형 주택 공급의 컨트롤타워 역할을 수행한다는 방침이다.

변창흠 LH 사장은 "단기간 내 전세형 주택을 집중 공급하는 이번 서민·중산층 주거안정 지원방안이 전월세시장 안정화의 큰 계기가 될 것"이라며 "LH의 인적·물적 자원을 최대한 동원해 적기에 실수요자들을 위한 전세물량이 공급될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

