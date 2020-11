외교부, 日자민당 소녀상철거 압박에 "위안부 피해자 문제 해결 도움안돼"

[아시아경제 김유리 기자] 외교부는 21일 일본 집권 자민당 소속 국회의원들이 독일 베를린에 설치된 '평화의 소녀상' 철거를 지지하는 성명을 냈다는 보도와 관련해 "일본군 위안부 피해자 문제의 해결에 도움이 되지 않는다"고 말했다.

외교부 당국자는 "우리정부는 제3국 내 소녀상과 관련해 엄연한 역사적 사실과 관련한 추모·교육을 위해 민간에서 자발 설치한 조형물을 인위적으로 철거하고자 관여하는 것은 일본 스스로도 밝힌 책임 통감과 사죄 반성의 정신에도 역행하는 행보라고 본다"고 말했다.

앞서 일본 산케이 신문은 자민당 소속 의원 82명이 지난 18일 소녀상 철거를 지지하는 성명을 베를린시 미테구청장과 미테구의회 의장에게 보냈다고 보도했다.

베를린 소녀상은 독일 시민단체 코리아협의회가 지난 9월 설치했다. 일본이 철거를 촉구하며 압박에 나서자 미테구는 지난 10월14일까지 소녀상을 철거하기로 했다. 그러나 코리아협의회가 소녀상 철거 명령의 효력 중지를 요구하는 가처분 신청을 제기하자 미테구는 법원 판단을 기다리겠다며 철거를 보류한 상태다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr