[아시아경제 박지환 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 34,000 전일대비 200 등락률 -0.58% 거래량 506,984 전일가 34,200 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 전 현장 '재해 예측 AI' 도입…"선제적 안전관리""기술혁신으로 4차산업 선도할 것" 현대건설, 스마트건설기술 시연회 개최현대건설, '힐스테이트 용인 둔전역' 내달 분양 예정 close 은 18일 카타르에서 5889억원 규모의 루사일플라자타워 건설 공사를 수주했다고 공시했다.

이는 지난해말 연결기준 매출액 대비 3.41%에 해당한다. 루사일플라자타워는 지하 6층, 지상 70층의 오피스 건물이다. 계약 기간은 오는 2022년 10월 29일까지다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr