식약처, 메디톡스 보툴리눔 톡신 제제 5개 품목 허가취소

메디톡스의 '메디톡신주'와 '코어톡스주' 등 5개 품목이 오는 20일자로 품목 허가가 취소된다.

식품의약품안전처는 13일 "메디톡신주, 메디톡신주 50단위, 메디톡신주 150단위, 메디톡신주 200단위, 코어톡스주의 품목 허가를 11월 20일자로 취소한다"고 밝혔다.

앞서 지난달 19일 식약처는 국가출하승인을 받지 않고 판매했다는 이유로 해당 품목을 잠정 제조ㆍ판매ㆍ사용 중지했다. 이후 품목허가 취소 등 행정처분 절차를 진행해왔다.

식약처는 "메디톡스는 국가출하승인 대상 의약품을 이런 승인 없이 판매했고 의약품을 판매할 수 없는 자에게 판매했으며 표시기재 위반(한글 표시 없음)한 의약품을 판매했다"고 말했다.

품목허가가 취소된 의약품이 사용되지 않도록 식약처는 메디톡스에 유통 중인 의약품을 회수 및 폐기할 것을 명령했다. 또 해당 의약품을 보관하고 있는 의료기관에는 회수에 협조해달라고 당부했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr