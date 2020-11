중견기업계 "정부의 '항아리형 경제' 성장전략 환영"

[아시아경제 김철현 기자] 중견기업계가 정부가 발표한 '혁신형 강소·중견기업 성장전략'에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 13일 한국중견기업연합회(중견련)는 "혁신형 강소·중견기업 성장전략은 경제의 허리를 본격적으로 강화하는 데 중점을 둔 새로운 비전이자 미션으로서, 글로벌 환경 변화에 맞설 대한민국 경제의 전술적 전위로서 중견기업의 가치와 위상을 재확인했다"고 밝혔다.

중견련는 "4차 산업혁명은 물론 '코로나19 이후'라는 문명사적 대전환에 효과적으로 대응하기 위해서는 기업과 노동, 경쟁과 화합 등 다양한 양상의 기존 관성과 통념을 근본적으로 뛰어넘는 전향적 접근이 필수적"이라며 "강소·중견기업의 글로벌 재도약을 혁신성장 조기 실현의 열쇠로 설정하고 2030년까지 '허리'의 경제 기여도를 30%까지 끌어올린다는 선언은 단기적 위기 극복은 물론, 중견기업 중심의 장기적인 산업 구조 변화를 지향하는 적실한 해법"이라고 설명했다.

이어 중견련은 "특히 글로벌 전문기업, 차세대 전문기업, 매출 100억원 돌파기업 성장과 더불어 지역·사회 앵커기업 육성을 4대 추진전략 중 하나로 세운 것은 현실이자 심리로서 경제, 모든 지역, 모든 국민의 삶을 지탱하는 바탕으로서 경제의 역할과 가치에 주목한 올바른 방향"이라며 "기획에서 실행 단계까지 현장의 의견을 적극 수렴해 정책 추진의 경과를 상시 점검하고, 30억원에서 150억원까지 확대한 혁신형 중견기업 대상 신용보증 특례 대상을 더욱 확대하는 등 기업의 실질적인 애로를 반영한 보완책을 지속적으로 추진해야한다"고 했다.

중견련은 또 "성장 전략 브랜드로서 '항아리형 경제'는 지속적인 성장을 담보할 안정적인 경제 구조를 형상화한 것이고 기업 군 간 연대와 협력의 가교로서 중견기업의 오늘과 내일에 대한 인정이자 전망"이라며 "중견기업계는 정부의 정책 노력에 적극 부응해 오직 기업에 주어진 소명으로서 일, 즉 투자와 생산, 일자리 창출에 매진해 포스트 코로나 시대 경제 성장과 국민 편익 증진을 견인, 대한민국의 재도약에 힘을 보탤 것"이라고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr