이재정 "尹은 검찰당" 장제원 "반 문재인 정서" 여야 아전인수 공방

[아시아경제 원다라 기자] 윤석열 대선후보 지지율 1위'를 두고 여야의 아전인수식 공방이 지속되고 있다.

이재정 더불어민주당 의원은 13일 오전 YTN 라디오 인터뷰에 서 "윤 총장은 국민의힘이 아닌 제3당, 검찰당"이라면서 "야권 입장에선 후보군들을 또렷하게 못 내고 있다"고 말했다. 이 의원은 "어떻게 보면 환호해야 할 수치를 가지고 서로 정치권에서 '서로 넣어두세요' 라고 하는 정도로 갖기 싫어하는 존재"라며 야당의 후보가 아님을 재차 강조했다.

우상호 민주당 의원도 전일 TBS 라디오 인터뷰에서 "윤 총장의 높은 지지율이 오히려 보수 야권에서 대통령 후보를 조기에 결정하고 붐을 일으키는 것을 방해하는 교란요인이라고 본다"고 지적했다. 같은당 정청래 의원도 "현직 검찰총장이 대선후보 지지율 1위도 처음이지만 제1야당 대선후보가 아예 순위에 없다는 것도 처음"이라고 강조했다.

반면 국민의힘은 윤 총장이 여권 후보를 앞섰다는 점을 강조하고 있다. 김종인 비상대책위원장은 전일 국회에서 기자들과 만나 "그 사람이 대통령 후보로서 지지도가 높았다고 생각하지는 않는다"면서도 "정부ㆍ여당 내에서 윤 총장 정도로 확실하게 자기 소신을 갖고 하는 사람이 없기 때문에 지지도가 높았다고 생각한다"고 강조했다. 이어 "현 정부에 소속된 윤 총장에 대한 여론의 지지도가 높은 것은 국민이 이 정부에서 누구를 가장 신뢰하느냐는 것을 뜻한다. 일반 국민이 심판해준 것이 여론조사 결과"라고도 덧붙였다.

장제원 국민의힘 의원도 자신의 페이스북에 "윤 총장이 '반 문재인 정서'를 싹쓸이하며 혼자서 국민의힘 지지율 20.4%를 훌쩍 넘겨 버렸다"고 말했다.

이를 두고 여야 모두 아전인수식 해석을 하고 있다는 비판이 나온다. 권영진 대구시장은 자신의 페이스북을 통해 "현직 검찰총장이 차기 대선주자 여론조사에서 1위를 한 결과를 놓고 정치권이 온통 난리다. 작심하고 윤석열 때리기에 나서는가 하면 아전인수식으로 해석하면서 경계하거나 태클을 걸기도 한다"며 "민심을 몰라도 참 모른다"고 지적했다.

권 시장은 "국민들이 보기에 지금 정치권이 얼마나 형편없으면 정치 안하겠다며 여론조사에서 빼달라고 한 검찰총장이 기라성 같은 여권의 유력 주자들이나 이미 대통령선거 출마 경험이 있는 야권의 주자들을 제치고 국민 여론조사에서 1위에 오르겠는가"고도 덧붙였다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr