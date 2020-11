카카오페이지, 북미 시장 노린다…'타파스'와 손잡고 본격 진출

[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이지는 북미지역 웹툰 플랫폼 '타파스미디어'에 콘텐츠를 공급한다고 13일 밝혔다.

타파스는 2013년에 설립된 북미지역 내 최초의 웹툰 플랫폼이다. 월간이용자(MAU) 300만명, 8만여 종의 작품과 80개의 오리지널 지식재산권(IP)를 보유하고 있다.

카카오페이지는 11월 타파스 최대주주로 등극해 타파스를 해외관계사로 편입시켰다.

카카오페이지는 지난 7월부터 타파스에 주요 지식재산권(IP)를 본격적으로 공급하고 있다. 현재까지 공급한 작품 14개에서 약 9억5000만원의 매출이 발생했으며 이 중 '사내맞선'은 출시 한달만에 약 1억2000만원의 매출을 기록했다.

특히 타파스의 월 매출은 카카오페이지 IP 공급 후 올해 10월 전년 동기 대비 5배 증가했으며 IP 공급 시점 전후로 약 30% 매출 상승률을 보였다.

카카오페이지는 향후 한국과 일본을 바탕으로 중화권, 북미, 인도, 동남아 전역으로 글로벌 플랫폼 네트워크를 완성해나갈 계획이다.

박종철 카카오페이지 플랫폼사업총괄 부사장은 "북미는 1조360억원 규모의 세계 2위 만화 시장으로 카카오페이지의 중장기 글로벌 전략에 있어 매우 중요한 시장"이라며 "앞으로 카카오페이지와 타파스는 양사 간 지속적인 협력을 기반으로 현지 이용자들에 대한 이해도를 높여 북미 진출에 초석을 다질 것"이라고 밝혔다.

