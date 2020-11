위니아딤채·전자, 코로나에도 3분기 실적 '쑥쑥'

위니아딤채, 3분기 영업이익 106억원…전년比215%↑

위니아전자, 영업이익 33억원…흑자전환 성공

[아시아경제 이기민 기자] 대유위니아그룹의 가전계열사인 위니아딤채와 위니아전자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)여파에도 3분기 실적 개선에 성공했다.

위니아딤채는 13일 올해 3분기 연결기준 매출액 5965억원, 영업이익 106억원을 달성했다고 공시했다. 매출액은 지난해 3분기보다 22%, 영업이익은 215% 상승했다.

위니아딤채는 회사의 대표 제품인 김치냉장고 '딤채'가 실적 개선을 견인했다고 설명했다. 코로나19로 집에서 보내는 시간이 많아지면서 김치 등 가정 내 식품소비가 증가해 딤채 매출이 전년동기 대비 23% 증가했다. 정부의 으뜸효율환급정책도 딤채 구매를 늘리는 데에 영향을 미친 것으로 위니아딤채는 보고 있다.

위니아에이드, 위니아딤채 태국법인 등 자회사 매출이 크게 증가한 것도 실적 향상에 호재로 작용했다. 위니아에이드는 작년 하반기에 대우전자서비스를 합병하면서 규모를 키웠고, 태국법인은 올해부터 제품을 본격 생산함에 따라 매출이 발생했다. 위니아에이드의 합병 시너지와 생산 현지화를 통한 고정비 감소 등이 영업이익 개선에도 힘을 실었다.

위니아전자는 올해 3분기 매출액 2606억원을 기록했다. 3분기 영업이익은 33억원으로 흑자 전환에 성공함은 물론 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다. 해외 생산이 많은 사업구조에서 중국과 멕시코 등의 해외공장이 코로나19 사태로 장기 가동 중단의 여파가 있었음에도 불구하고 차별화를 꾀한 소형가전은 시장의 주목을 받으며 3분기 누적매출이 24% 증가했다.

위니아딤채는 주력상품인 딤채 매출, 글로벌 팬데믹이 감소세에 따른 태국법인의 생산 증가로 인해 올해 역대 최대 실적을 달성할 것으로 기대하고 있다. 위니아전자 역시 최근 소형가전과 멕시코 등 중남미에서의 판매세가 좋아 블랙프라이데이와 크리스마스 등 4분기 실적이 호조세를 보일 것으로 전망하고 있다.

위니아딤채 관계자는 "연초부터 계속 이어진 코로나19의 여파로 올해는 힘든 시기를 보냈음에도 양사 모두 유의미한 성장을 이뤄냈다"며 "그룹에서 위니아전자 인수 이후 가전 양사 협력 시스템이 안착됨에 따라 시너지는 더욱 발휘될 것으로 기대하고, 위기를 극복하는 혁신경영과 기술개발로 한 단계 더 도약하는 실적을 달성하겠다"고 말했다.

