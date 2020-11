ADT캡스, 'SK텔레콤·ADT캡스 챔피언십 2020' 안전 책임진다

KLPGA 챔피언십에 첨단 보안 서비스 제공

[아시아경제 김철현 기자] 보안전문기업 ADT캡스(대표 박진효)는 'SK텔레콤·ADT캡스 챔피언십 2020' 대회에 첨단 보안 및 방역 시스템을 적용한다고 13일 밝혔다.

'SK텔레콤·ADT캡스 챔피언십 2020'은 이번 KLPGA 시즌 대미를 장식할 최종전으로, 오는 15일까지 춘천 라비에벨CC에서 개최된다. ADT캡스는 ICT 기술을 적용한 첨단 보안 서비스와 스마트 방역 시스템으로 이번 대회의 전체 보안을 책임진다. 먼저 대회 입구에 열화상 카메라와 얼굴인식 출입보안솔루션 '캡스 스마트체크'를 설치해 마스크 착용여부와 발열 여부를 비대면으로 확인한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대비를 위해 철저한 방역 시스템도 갖췄다. ADT캡스 계열사인 캡스텍의 '캡스클린케어'로 매일 대회장 곳곳을 방역한다. 캡스클린케어는 코로나를 포함한 바이러스, 박테리아에 대한 살균 소독부터 해충 방제까지 맞춤형 방역을 제공하는 전문 종합방역서비스다. ADT캡스 전문경호팀은 트로피와 머니박스도 대회 기간 동안 안전하게 지킨다.

ADT캡스 관계자는 "이번 'SK텔레콤·ADT캡스 챔피언십 2020'은 코로나19 방역 지침을 준수하는 한편, 참가자의 안전을 최우선으로 운영할 계획"이라며, "특히 언택트에 특화된 ADT캡스만의 첨단 보안 서비스, 스마트 방역 시스템 등을 통해 선수들이 안심하고 경기에만 전념할 수 있도록 도울 것"이라고 밝혔다.

