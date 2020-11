"페이코 잘컸다" NHN, 3Q 영업익 274억원…전년比 24.5%↑(종합)

[아시아경제 부애리 기자] NHN이 페이코 성장세에 힘입어 3분기 실적 '선방'에 성공했다.

NHN은 3분기 매출 4194억원,영업이익 274억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

이는 전년대비 각각 19.2%, 24.5% 증가한 수치다.

NHN의 호실적은 결제·커머스 사업이 이끌었다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면(언택트)시장이 확장되면서 사업이 성장했다.

결제·광고 매출은 전년 대비 37.9% 오른 1689억원을 기록했다. 페이코 오더,페이코 쿠폰 등 NHN페이코 매출 성장세와 NHN 한국사이버결제의 온라인 PG(전자지급결제대행서비스), 해외 가맹점 결제 증가가 매출 상승으로 이어졌다.

특히 3분기 페이코 거래규모는 전년 동기 대비 20% 증가했다. 오프라인 결제 규모는 전년 동기 대비 2배 이상 성장해 전체 결제의 14% 비중까지 확대됐다. 페이코오더의 경우 계약 가맹점이 2분기 기준 2만7000개에서 3분기 기준 6만개로 확대됐고, 주문 건수가 전 분기 대비 85% 증가했다. 2년 내 가맹점을 20만개까지 확보하겠다는 계획이다.

정우진 NHN 대표는 "페이코오더,공공배달앱,식권 등 다양한 결제 서비스 확대에 주력하는 한편 전자문서 등 신규 서비스 확대를 이어가고 있다"면서 "4분기에도 지속적인 성장세를 이어나갈 것"이라고 설명했다.

커머스 부문은 중국 기반 사업을 전개하고 있는 NHN에이컴메이트의 B2B(기업간거래) 매출 호조와 NHN글로벌의 온라인 채널 수요 증가, NHN고도 주요 가맹점의 지속적인 거래규모 증가에 힘입어 전년 대비 41.5% 성장한 739억원을 기록했다.

콘텐츠 부문의 경우 NHN코미코의 안정적인 웹툰 매출과 벅스 음원 유통 매출 증가로 425억원으로 집계됐다. 게임 매출은 1004억원으로 전년 대비 1.7% 증가했다. 기술 부문의 경우 공공기관의 클라우드 수요 증가, 협업플랫폼 'NHN두레이' 고객사 증가로 전년 대비 22.9% 증가한 392억원의 매출을 올렸다.

정 대표는 "코로나19가 지속되는 유례없는 상황 속에서 외부 환경에 대한 빠른 대응과 새로운 기회 모색에 주력하며 결제·커머스 사업의 괄목할만한 성과가 두드러졌다"면서 "종합 IT 기업으로서 전 사업 부문의 고른 성장을 위해 필요한 대내외적 변화를 적극 검토하고 실천할 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr