하나銀 "서류·방문없이 전세대출 한도조회·대출신청 한번에"

스마트 상품추천으로 내게 맞는 최적의 전세대출 상품 추천

[아시아경제 김효진 기자]하나은행은 손님의 경험에 집중해 심플하고 빠르게 어디서나 5분이면 한도 및 금리 조회가 가능한 '하나원큐전세대출 한도조회 서비스'를 새로운 하나원큐에서 선보인다고 13일 밝혔다.

이 서비스는 재직 1년 이상의 급여소득자라면 본인 명의 휴대폰과 공인인증서만 있으면 전세 계약 전이라도 하나원큐 애플리케이션(앱)을 통해 오전 8시부터 오후 10시까지 어디서나 한도 조회가 가능하다.

스마트 상품 추천을 통해 ▲원큐주택신보전세자금대출 ▲원큐신혼부부전세론 ▲원큐다둥이전세론 ▲원큐우량주택전세론 등 주택금융공사, 서울보증보험 전세 대출 등을 포함해서 낮은 금리와 최대 5억원 이라는 높은 한도의 ‘나에게 맞는 상품’을 추천 받아 비교 후 대출을 신청할 수 있다

특히 영업점 방문없이, 서류없이, 주말에도 모바일로 5분내에 나에게 맞는 최적의 전세대출 상품을 추천받고 신청 및 대출 실행까지 원스탑으로 가능하다.

하나은행은 이번에 새로운 하나원큐에서 전세대출 한도조회 서비스를 출시한 것을 기념해 한도 조회 서비스를 이용한 손님 중 대출 한도가 1원 이상 산출된 손님 5000명에게 스타벅스 아메리카노 상품권 1매를 선착순으로 증정한다. 5000만원 이상 대출을 실행한 손님에게는 2만 하나머니을 지급하는 이벤트를 12월 말까지 진행한다.

하나은행 미래금융전략부 관계자는 “새로운 하나원큐에서는 제공되는 대출 한도조회 서비스는 전세대출 외에도 신용대출도 한도 조회가 가능하다”며 “12월 중에는 추가로 아파트담보대출도 출시 예정인 바 손님을 위한 ‘모바일 대출한도조회’ 풀 라인업이 제공될 것”이라고 밝혔다.

