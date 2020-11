자연 속에서 추억 만드는 '한강공원 가을 생태 프로그램'

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 한강사업본부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 지친 시민들을 위해 한강공원 생태프로그램 운영을 재개한다고 13일 밝혔다.

생태프로그램은, 천만 시민의 휴식공간이자 도심 속 생태계의 보고인 한강공원에서 색다른 경험을 할 수 있도록 유아·초등·가족 대상의 관찰·체험 프로그램으로 구성된다. 각 공원별 특색에 따라 ▲관찰(자연 풍경을 통해 계절변화 느끼기 등) ▲환경(야생동물구조, 위해식물 관리 등) ▲체험·공예(자연 소재 활용 만들기 등) 등의 테마로 이뤄진다.

시는 현재 코로나19 확산 방지를 위해 인원 수 제한과 방역수칙 준수를 바탕으로 야외 프로그램만 진행하고 있으며, 11월에는 10개소에서 45종의 프로그램을 운영한다.

억새와 갈대의 구별법을 배우는 '갈대밭에 가족의 추억을 담아요(암사생태공원)', 친환경 물억새 젓가락을 만들어보는 '억새와 에코젓가락(고덕수변생태공원)', 수크령, 강아지풀, 억새 등으로 가을꽃다발을 만들고 편백나무 힐링숲 등을 산책하는 '가을빛 숲속미술관(뚝섬한강공원)' 등 다채로운 프로그램이 마련돼 있다.

또 도심 속 자연에서 지친 마음을 위로받을 수 있는 '코로나 블루 치유 낭독 산책', 명상과 생태 탐방을 함께할 수 있는 '코로나는 멀리 자연은 가까이 명상 산책' 등의 치유 프로그램도 운영한다.

모든 프로그램은 무료로 참여할 수 있다. 전체 프로그램 확인 및 참여 신청은 서울시공공서비스예약 홈페이지를 통해 진행된다.

