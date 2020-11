재출마설 도는 트럼프, 벌써부터 자금줄 모색?

NYT "리더십 팩 구성 계획"

[아시아경제 권재희 기자] 2024년 대선에 재출마설이 불거진 도널드 트럼프 미국 대통령이 공화당에 대한 영향력을 유지하기 위해 팩(PAC·정치활동위원회)을 구성할 계획인 것으로 알려졌다.

9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 이 문제에 정통한 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 전국 단위의 자금 모금 조직인 '리더십 팩'을 구성할 계획으로, 이번 주 발표할 예정이라고 보도했다.

팩은 지지 후보를 위해 선거자금을 모금하고 지원하는 단체다.

일반적인 팩은 1인당 연간 기부금 한도가 5000달러(약 557만원)지만, 트럼프 대통령이 구상하는 것으로 알려진 리더십 팩은 무제한으로 기부금을 받을 수 있고, 다른 팩으로부터 기부금을 받을 수도 있다.

트럼프 대선 캠프에서 대변인으로 활동한 팀 머토는 "한동안 팩 구성을 논의했다"며 "대통령은 승패와 관계없이 팩을 구성할 계획이었다"고 말했다.

공화당 차기 대선 예비후보 경선이 시작되면 팩이 트럼프 대통령을 유력한 인물로 유지할 수 있도록 할 것이라는 주장도 나왔다.

공화당 전략가인 멧 고먼은 "트럼프 대통령은 어디도 가지 않을 것"이라며 "그는 전임자들과는 다른 방식으로 전국적인 토론을 할 것"이라고 말했다.

