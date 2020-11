전경련, '기업규제 3법 쟁점과 문제점' 긴급 좌담회

[아시아경제 이동우 기자] 전국경제인연합회는 오는 16일 여의도 전경련 컨퍼런스센터 2층 가넷에서 기업규제 3법(상법, 공정거래법, 금융그룹통합감독법)에 관한 긴급 좌담회를 개최한다고 10일 밝혔다.

좌담회에는 권태신 전경련 상근부회장이 좌장을 맡고 최완진 한국외대 법학전문대학원 명예교수(제20대 회장), 최준선 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수(제22대 회장). 김선정 동국대 법학과 석좌교수(제28대 회장) 등이 토론자로 참여한다.

이들은 최근 정부와 여당이 소위 공정경제 3법 개정을 통해 소수주주권을 강화하는 상황에서 기업 지배구조 개선을 위해 입법을 밀어붙이는 것은 실제 효과를 거두기 어렵다고 강조했다. 특히 경영권 찬탈을 염두에 둔 세력들에게 기업 경영을 간섭할 수 있는 합법적 수단을 더 얹어 줄 것이라고 우려한다고 설명했다.

전경련은 "이번 좌담회는 기업 경영과 지배구조에 대한 우리나라 대표 학회의 역대 회장들이 참여하는 만큼 지배구조 규제 강화가 갖는 위헌성과 법리적 문제점들도 논의될 예정"이라고 말했다.

