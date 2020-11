미 FDA, 일라이릴리 '경증환자용' 항체치료제 긴급사용 승인

입원 안한 65세 이상 또는 12세 미만 등 대상…"올해 100만명 용량 확보"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 미 제약회사 일라이릴리가 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항체치료제를 경증 환자들에게 사용할 수 있도록 9일(현지시간) 긴급사용을 승인했다.

블룸버그통신 등에 따르면 FDA는 이날 일라이릴리가 캐나다 생명공학업체 엡셀레라와 함께 개발 중인 단일클론 항체치료제 'LY-CoV555'을 사용해도 된다고 승인했다. 입원하지는 않았지만 65세 이상이거나 12세 이하 등의 연령, 또는 다른 요인 때문에 중증 환자가 될 위험이 큰 환자들을 대상으로 투여 가능하다.

일라이릴리가 제출한 임상시험 결과 이 항체치료제를 1차례 투여하면 고위험 코로나19 환자들의 입원이나 응급실 방문 필요성이 낮아지는 것으로 확인됐다. 이 치료제는 확진 판정을 받은 후 가능한 한 빨리, 증상을 보였을 때로부터 10일 안에 투약해야 효과가 있다고 일라이릴리는 설명했다.

이번 긴급사용 승인은 지난 7일 신청한 지 한 달여 만에 이뤄졌다. 코로나19에 감염됐다가 회복한 환자의 혈액에서 항체를 추출해 만들어졌으며 지난달에는 안전문제로 3단계 임상시험(3상)을 중단하기도 했다.

미국 정부는 지난달 28일 3억7500만달러를 들여 릴리의 항체치료제 30만 회분을 사들이기로 했다. 초기 계약은 규제당국의 승인을 받은 뒤 2개월간 배송하는 것이다. 이후 내년 6월까지 8억1250만달러를 투입해 65만 회분을 추가 구매키로 했다. 일라이릴리는 올해 말까지 최대 100만명을 치료할 수 있는 용량을 확보할 것으로 예상된다고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr