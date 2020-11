10일 서울 중구 롯데백화점 본점 외관과 주변이 크리스마스 장식으로 꾸며져 있다. 유통가 최대 대목인 12월을 앞두고 주요 유통업체들이 크리스마스 마케팅을 본격화하고 있다. /문호남 기자 munonam@

