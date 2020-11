[특징주]백신 소식에 네이버·카카오 '언택트 대장주' 급락↓

[아시아경제 금보령 기자] 백신 개발 소식에 비대면(언택트) 대장주인 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 15,500 등락률 -5.20% 거래량 1,520,520 전일가 298,000 2020.11.10 14:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT' close )와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 354,500 전일대비 17,000 등락률 -4.58% 거래량 1,021,844 전일가 371,500 2020.11.10 14:52 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이·카카오페이증권, '미니금고' 서비스 선봬코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락 close 가 10일 급락했다.

이날 오후 2시35분 기준 네이버는 전장 대비 5.2%(1만5500원) 내린 28만2500원을 기록했다. 같은 시각 카카오는 4.58%(1만7000원) 하락한 35만4500원이었다.

미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발하는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 3상 임상시험 중간 결과 예방 효과 90%를 넘긴 것으로 나타나면서 언택트 관련주들이 하락세를 보였다.

미국시장에서 기술주 중심의 나스닥 지수는 9일(현지시간) 1.53%(181.45포인트) 떨어진 1만1713.78에 장을 마감했다

금보령 기자 gold@asiae.co.kr