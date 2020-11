디지털대성, 3분기 연결기준 매출액 406억원…"이러닝 사업 호조"

[아시아경제 유현석 기자] 교육 콘텐츠 기업 디지털대성 디지털대성 068930 | 코스닥 증권정보 현재가 7,270 전일대비 230 등락률 -3.07% 거래량 75,944 전일가 7,500 2020.11.10 14:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일[특징주]정부의 온라인 개학 발표에 교육株 강세사상초유 개학연기에 온라인교육株 또 '들썩' close 은 3분기 연결기준 매출액 406억원, 영업익 98억원을 달성했다고 10일 공시를 통해 밝혔다. 전분기 대비 매출액, 영업익은 각각 33%, 105% 상승했다.

코로나19 재확산으로 비대면 교육에 대한 관심이 늘며, 디지털대성의 매출에 긍정적인 영향을 줬다. 회사는 실적 상승 요인으로 이러닝 사업의 실적 증가를 꼽았다.

디지털대성 관계자는 “퀄리티 높은 콘텐츠와 강사 라인업으로 회원이 꾸준히 증가하여 이러닝 사업 매출이 성장하고 있다”며 “최근 수능 인강 ‘19패스X갤럭시 버즈라이브’의 회원 가격이 인상돼 매출과 영업이익 증대가 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다”고 말했다.

디지털대성은 온라인 교육 사업 외에도 종합 교육 콘텐츠 플랫폼 기업으로의 변신을 추진 중이다. 지난 4일 기업 및 주주가치 제고를 위해 탄탄한 매출 실적을 가진 한우리열린교육과 강남대성기숙학원 동시 합병을 발표했다. 이번 합병으로 각 사업이 보유한 교육 콘텐츠 역량과 경쟁력을 향상시켜 종합 교육 콘텐츠 플랫폼 기업으로서의 입지를 강화할 예정이다.

베트남 국제 학교 설립으로 글로벌 시장 진출도 본격화하여 지난 6월에는 미국의 명문사학 채드윅과 국제학교 운영 계약 체결을 완료하고, 베트남 국제 학교는 2022년 9월 학기 개교를 앞두고 있다. 국제 학교 설립을 시작으로 본격적인 해외 시장 확장에 나설 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr