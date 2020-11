그랜드 조선 제주, 내년 1월 8일 오픈…얼리버드 4종 패키지 판매

30일까지 공식 홈페이지 판매

투숙기간은 3월 31일까지

주력상품은 '딜라이트풀 모먼츠' 패키지

사전예약 고객에 조선 비치타올 무료 증정

[아시아경제 차민영 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 12,000 등락률 +5.56% 거래량 239,144 전일가 216,000 2020.11.10 10:17 장중(20분지연) 관련기사 명품 아웃렛·쇼핑몰도 '역발상'…아이들·반려견 놀이터 비중 절반↑[포토]포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동 "오늘 오픈했어요"산업차관, 코세페 첫행사 참여…"소비진작 모멘텀" close 조선호텔은 ‘그랜드 조선 제주’ 오픈을 내년 1월 8일로 확정하고 사전 예약 판매에 나선다고 10일 밝혔다.

이번 사전 예약 판매는 그랜드 조선 제주의 오픈을 기념해 얼리버드 고객을 위한 4종 객실 패키지로 구성됐다. 오는 30일까지 조선호텔 공식 홈페이지에서 판매된다. 투숙기간은 그랜드 조선 제주의 오픈일인 1월 8일부터 3월 31일까지다.

주력 상품인 ‘딜라이트풀 모먼츠’ 패키지는 그랜드 조선 제주 객실에서의 1박과 오프닝 기념으로 뷔페 레스토랑 아리아에서의 조식 혜택(성인 2인)을 제공해 24만원(세금 별도)부터 객실 타입에 따라 달리 구성했다.

패밀리 고객을 대상으로는 ‘디어, 마이 조선 주니어’ 패키지를 준비했다. 총 3개 테마의 키즈 전용객실에 가운, 슬리퍼, 웰컴기프트 등 키즈 전용 어메니티, 록시땅 시어베이비 어메니티 2종을 제공하며 아리아 조식혜택(성인 2인, 소인1인 기준)을 함께 포함했다. 호텔 내 ‘조선 주니어 키즈 클럽’ 의 유료 프로그램 이용권(1회) 혹은 가든풀 내 여유로움을 돋울 카바나 이용권(2시간)을 추가 선택할 수 있다. 35만원(세금 별도)부터 가능하다.

루프탑 풀파티를 즐길 수 있는 ‘렛츠 피크’ 패키지는 성인전용으로 운영되는 피크포인트 풀 이용권이 포함됐다. 매일 저녁 90분동안 열리는 피크포인트 풀파티에서는 라이브 디제잉과 함께 다채로운 퍼포먼스가 펼쳐지며 해당 패키지 선택 시 웰컴드링크 1잔과 시그니처 맥주인 제이라거, 스파클링 와인을 제한없이 이용할 수 있으며 가격은 29만원(세금 별도)부터다.

제주 바다와 한라산을 모두 조망할 수 있는 그랜드 조선 제주 힐 스위트 전용의 스페셜 패키지는 ‘얼모스트 헤븐’이다. 50실 규모의 별도 공간으로 설계된 힐 스위트는 체크인 서비스부터 부대시설을 추가로 운영해 프라이빗한 서비스를 이용할 수 있다. 힐 스위트 전용시설로는 올데이 프라이빗 라운지 ‘그랑 제이’와 루프탑‘헤븐리 풀’, 휴식공간 ‘헤븐리 라운지’가 있으며, 별도로 GX룸과 사우나를 갖췄다. 투숙 고객은 프라이빗 라운지인 ‘그랑 제이’에서의 조식과 저녁시간의 그랑 초이스(프리미엄 주류 및 스몰플레이트 선택 서비스)를 이용할 수 있다. 패키지는 힐 스위트 타입 65만원부터, 프레스티지 힐 스위트 타입 125만원부터다.

그랜드 조선 제주는 움베르트&포예 두 디자이너가 ‘클래식’과 ‘모던’의 두 키워드 안에서 제주의 아름다움과 여유를 디자인으로 풀어냈다. 모든 투숙 고객은 전 객실 발코니를 통해 제주의 사계절을 느낄 수 있으며 모던하면서도 여유로운 공간을 누릴 수 있다. 봄부터 겨울까지 사계절 내내 온수풀 수영장을 즐길 수 있으며 피트니스 및 사우나를 갖췄다. 여행 짐을 덜어줄 렌딩 라이브러리, 조선 주니어 키즈 클럽 등 시설을 무료 이용할 수 있다. 또한 액티비티 전문팀 ‘그랑 조이’도 준비됐다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 12,000 등락률 +5.56% 거래량 239,144 전일가 216,000 2020.11.10 10:17 장중(20분지연) 관련기사 명품 아웃렛·쇼핑몰도 '역발상'…아이들·반려견 놀이터 비중 절반↑[포토]포포인츠 바이 쉐라톤 서울 명동 "오늘 오픈했어요"산업차관, 코세페 첫행사 참여…"소비진작 모멘텀" close 조선호텔의 노하우를 담아 다양한 식음업장(F&B) 6곳을 함께 운영한다. 오름정원을 감상하며 조선호텔의 시그니처 메뉴를 맛볼 수 있는 뷔페 레스토랑 ‘아리아’, 루프탑에서 중문 최고의 전망을 함께할 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 레스토랑 ‘루브리카’, 탁 트인 아뜨리움에서 라이브공연과 함께 시그니처 칵테일을 즐길 수 있는 ‘라운지 & 바’, 기프트 & 파티세리 ‘조선 델리’, 라이브 디제잉의 즐거움과 일탈을 제안하는 루프탑 바 ‘피크 포인트’, 풀사이드 카페 ‘잇투오’를 만나볼 수 있다.

그랜드 조선 제주는 사전 예약 판매 기간 공식 홈페이지를 통해 객실을 예약하는 모든 고객에게 그랜드 조선 비치타올을 스페셜 기프트로 제공한다.

박기철 그랜드 조선 제주 총지배인은 “그랜드 조선은 고객들이 어떠한 계획 없이 호텔을 찾아도 완벽한 쉼을 보내며 즐거운 순간을 함께할 수 있는 호텔 브랜드”라며 “그랜드 조선 제주는 커플부터 패밀리, 허니문 등 제주를 찾는 고객들의 다양한 니즈에 맞춰 강화된 시설과 서비스로 세심하게 준비해 제주도를 대표하는 리조트형 호텔로서 운영해나갈 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr