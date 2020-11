BNK금융, 카카오엔터와 손잡고 AI 솔루션 활용나서

[아시아경제 김민영 기자] BNK금융그룹이 카카오 계열사와 인공지능(AI) 기술 활용을 위한 업무협약을 맺었다.

BNK금융은 전날 부산 남구 부산은행 본점에서 디지털금융 경쟁력 강화를 위해 카카오엔터프라이즈와 ‘AI기술 활용을 위한 전략적 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다.

카카오엔터프라이즈는 지난해 12월 설립된 인공지능 기반 플랫폼 및 솔루션 개발기업으로 풍부한 경험과 전문기술을 바탕으로 금융, 유통, 건설 등 다양한 산업에 AI 솔루션과 플랫폼을 제공하고 있다.

협약에 따라 두 회사는 카카오엔터프라이즈의 AI 기술과 플랫폼을 활용해 BNK의 비대면 고객경험 제고, 모바일 영업 활성화, 모바일 고객기반 확대 및 내부 업무 효율화 등 BNK금융의 디지털 혁신을 위한 전방위 협력을 추진하기로 합의했다.

BNK는 신규고객 유입을 위해 카카오톡 채널을 전략적으로 활용하고, 비대면 특화 상담 및 영업을 위해 AI 기반의 종합 업무 플랫폼인 ‘카카오워크’의 적용 방안을 검토하는 등 카카오 플랫폼을 적극 활용할 계획이다.

BNK금융 관계자는 “BNK금융은 앞으로도 우수한 기술을 보유한 IT기업과 협업을 추진해 상호역량을 강화시키며 지속적인 동반성장 모델을 구축해가겠다”고 전했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr