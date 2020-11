선데이토즈, 3Q 영업이익 34억원…전년比 66%↑

[아시아경제 부애리 기자] 선데이토즈가 3분기 매출 265억원, 영업이익 34억원을 기록했다고 10일 밝혔다.

이는 전년 대비 각각 43%, 66% 성장한 수치다.

지난 6월 말 출시한 '애니팡4'가 호실적을 견인했다. 국내 시장에서 월 최대 100만건의 광고 시청을 만든 '애니팡4'는 선데이토즈 게임 중 광고 부문 최대 매출을 기록한 것으로 집계됐다.

선데이토즈는 "비결제 이용 고객들을 매출 고객으로 전환한 '애니팡4'의 선전은 장기 흥행의 토대를 마련하면서 모바일 캐주얼 게임에 대한 새로운 방향성을 제시했다"고 설명했다.

일본 등 아시아에서는 일 평균 40만 명의 이용자를 바탕으로 80만 건의 광고 수요를 창출한 '디즈니 팝 타운'이 해외 시장의 주력 매출원으로 자리매김했다.

선데이토즈 관계자는 "기존 게임들의 탄탄한 매출에 신규 사업군의 지속적인 성장을 입증한 3분기 실적을 통해 6년 만에 분기 누적 매출 800억 원을 돌파했다"며 "내년 상반기까지 다양한 신작들이 출시될 예정이라 성장세도 이어질 것"이라고 말했다.

선데이토즈는 이달 말 신작 '니모의 오션라이프'의 국내 테스트, '카툰네트워크 선데이타운'의 일본 서비스에 이어 4분기 중 'BT21 팝스타'의 해외 이용자 대상 테스트 등을 진행할 예정이다.

