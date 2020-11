기아차, 안전환경 경영 선포식…국내 업계 최초 ISO 통합 인증 취득

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차가 국내 자동차 업계 최초로 사업장 안전·환경 관련 ISO 통합 인증을 취득하고 안전환경 경영 선포식을 개최했다.

지난 9일 기아차는 양재동 본사에서 송호성 기아차 사장과 임직원, 프로데 술베르그 주한 노르웨이 대사가 참석한 가운데 '안전환경 경영 선포식' 및 'ISO 통합인증서 수여식'을 가졌다.

이번 선포식은 임직원들을 대상으로 안전환경 리스크에 대한 체계적 프로세스 구축의 필요성을 공유하고 안전문화 인식을 제고하기 위해 개최됐다. 기아차는 이를 계기로 강화되고 있는 안전환경 관련 규제에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

구체적으로 기아차는 사람과 환경 중심의 기업문화를 만들겠다는 의지를 밝히고 ▲안전환경 관련 법규 준수 ▲안전환경 리스크 최소화 ▲환경오염 배출 최소화 ▲안전이 내재화된 조직문화 형성 등 4가지 안전환경 경영방침을 선포했다. 2025년까지 글로벌 최고 수준의 안전문화를 구축하겠다는 목표도 함께 밝혔다.

실제로 기아차는 안전과 환경을 경영의 핵심가치로 인식하고 2014년부터 관련 조직을 신설해 전문인력을 대폭 보강해왔으며, 중대재해 및 사고 예방을 위한 현장 활동을 강화하고 사고 예방 프로그램을 직접 개발해 운영하기도 했다.

또한 외부기관의 공식 검증을 통한 시스템 정착의 필요성을 인식하고 'ISO 통합인증 취득'을 추진했으며, 올해 10월 세계 3대 인증기관 중 하나인 디엔브이지엘코리아(DNV-GL Korea)로부터 ISO 45001(안전보건)과 ISO 14001(환경) 통합 인증을 받았다.

기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 52,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,600 2020.11.10 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속'1t 트럭' 포터·봉고도 친환경…전기 화물차 3만대 시대 열린다현대기아차, 코로나 이후 최대 月 해외판매 …미국·인도 '쌍끌이' close 가 국내 자동차 업계 최초로 취득한 'ISO 통합인증'은 ▲사업장의 각종 위험을 선제적으로 예방하고 조직 안전보건의 관리 국제표준인 'ISO 45001(안전보건)' ▲환경사고 사전 예방을 통해 쾌적한 사업장과 지역사회를 구축하고 환경 위험성의 효율적 관리를 위한 국제표준인 'ISO 14001(환경)'의 두 경영시스템을 아우르고 있다.

향후 기아차는 선 구축된 안전환경 통합 경영시스템을 해외 사업장으로 단계별 확장해 2022년까지 본사·국내공장·해외공장의 'ISO 통합인증'을 달성할 계획이다.

송 사장은 "기아차가 국내 자동차 업계 최초로 안전과 환경의 국제표준을 통합 인증받고 글로벌 전 사업장에 안전환경 경영방침을 선포해 우리가 나아갈 정확한 방향과 목표를 수립하게 됐다"며 "안전환경 통합 경영시스템이 조기에 정착돼 보다 성숙한 안전문화가 성공적으로 뿌리내릴 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr