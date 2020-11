비씨카드 "페이북 '마이 셀렉트' 구독하고 최대 9만원 할인받으세요"

구독 플랫폼 '마이 셀렉트' 출시

쇼핑, 외식·배송, 디지털 등 8개 혜택 중 최대 2개 선택 가능

전월실적 충족 시 3개월 간 최대 9만원 할인

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 고객이 필요로 하는 혜택을 직접 선택해 구독할 수 있는 혜택 플랫폼 '마이셀렉트'와 모바일 전용 카드 '비 디지털(Be Digital)' 2종을 출시했다고 10일 밝혔다.

비씨카드 회원은 자사 종합금융플랫폼 페이북 애플리케이션(앱) 내 마이 셀렉트 플랫폼을 통해 쇼핑, 외식·배송, 디지털, 여행·문화 등 8개 콘셉트별 가맹점 청구할인 혜택 중 자신이 원하는 혜택을 최대 2개까지 선택해 자신이 보유한 비씨신용카드에 탑재할 수 있다. 선택한 혜택은 3개월마다 1900~3900원의 구독료만 지불하면 적용 받을 수 있다.

마이셀렉트는 혜택을 탑재한 비씨신용카드의 전월실적(30만~120만원이상, 구간별 할인한도 차등 적용)을 충족할 경우 카드 상품의 기존 혜택과 별도로 3개월 간 최대 9만원 청구할인(각 혜택별 월 최대 1만5000원 청구할인, 2개 혜택 선택 시) 혜택을 추가 제공한다.

비씨카드는 우선 마이 셀렉트 플랫폼을 같은 날 출시한 모바일 전용 신용카드 상품인 '비 디지털' 2종에 적용할 수 있도록 하고 다른 비씨신용카드 상품으로도 적용 가능 범위를 점차 확대해나갈 계획이다.

비 디지털 카드는 실물 없이 페이북 앱을 통해 발급 받을 수 있는 모바일 전용 신용카드다. 디지털 환경에 익숙한 2030 고객을 타겟으로 해당 연령층의 신용카드 이용 성향을 고려해 'BD001'과 'BD720' 등 2종으로 구성됐다.

'비 디지털 BD001' 카드는 연회비 1000원으로 전월실적에 관계 없이 매달 온라인몰 업종 1000원 할인 혜택을 제공한다. '비 디지털 BD720' 카드는 온라인쇼핑 업종 7% 할인과 스타벅스 사이렌오더 20% 할인 혜택을 적용해 디지털 라이프스타일에 최적화됐다.

비 디지털 카드는 국내 전용(BC) 또는 유니온페이(UPI) 브랜드로 발급 받을 수 있다. 발급 즉시 페이북 앱에 등록되며 QR코드, NFC, PIN(비밀번호) 등 다양한 간편결제 기능을 통해 바로 이용할 수 있다.

장길동 비씨카드 마케팅본부장(상무)은 "마이 셀렉트는 고객이 카드 상품 혜택에 더해 비씨카드만의 할인 혜택을 취향대로 선택하고 구독하는 신개념 플랫폼"이라며 "앞으로도 고객과 고객사 모두에게 차별화된 디지털 경험을 제공할 수 있도록 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr