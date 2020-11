조경태 “안철수 제안 검토해야…野, 분열된 상태는 불리”

“어떤 특정인 중심으로 가는 형식은 안 돼”

[아시아경제 임춘한 기자] 조경태 국민의힘 의원은 10일 안철수 국민의당 대표의 야권재편론에 대해 “안 대표가 제안한 혁신 플랫폼은 우리가 좀 검토할 필요는 있지 않을까 생각한다”고 밝혔다.

조 의원은 이날 KBS 라디오 ‘김경래의 최강시사’에서 “당이 이 위기상황을 극복할 수 있다고 하면 독자적으로 나아가야 되는 그런 부분도 있겠지만 외부 세력과 단일대오를 위한 여러 가지 고민들은 해야 된다”며 이같이 말했다.

조 의원은 “지난 대선과 지방선거도 그렇고, 야권이 분열되면서 서울시장 선거와 대선이 상당히 어려워졌다고 본다”며 “야권이 분열된 상태에서 각종 선거를 치르게 되면 상당히 불리하다. 그래서 느슨한 연대든 좀 더 강도 높은 연대 내지 통합이든 여러 가지 경우의 수를 갖고 풀어나가는 게 좋겠다”고 강조했다.

조 의원은 “어떤 특정인을 중심으로 가는 혁신 플랫폼이나 연대의 형식이어서도 안 된다”며 “그러면 진정한 연대나 통합은 이뤄내기가 어렵다고 본다”고 밝혔다.

조 의원은 조기 전대론과 관련해 “새로운 변화를 통해서 국민들에게 좀 더 희망과 변화하는 모습을 보여주자는 차원”이라고 설명했다.

조 의원은 자신의 당대표 출마에 대해서는 “당에서 여러 가지 부분에서 역할을 해야 될 부분이 있다면 국민들과 당원들께 언제든지 헌신할 각오는 돼있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr