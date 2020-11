네이버, 게임 종합 포털 서비스 선보여

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 새로운 게임 종합 포털 서비스를 선보였다.

10일 네이버에 따르면 네이버는 PC와 모바일 앱에서 '네이버 게임' 베타 서비스를 진행 중이다.

해당 서비스는 게임에 관한 정보를 공유하고 이용자들끼리 소통할 수 있는 일종의 게임 커뮤니티다.

네이버 게임에 접속하면 '이 시간 인기글', '생생 주요 게임 뉴스', '인기게임 영상', '이번 달 출시 게임' 등을 볼 수 있다.

네이버 게임이 새롭게 선보인 것은 게임별 '라운지'다.

게임별 라운지는 좋아하는 게임에 대해 글을 쓰고 댓글을 달고 친구와 공유할 수 있는 소통 공간이다.

게임 이용자들은 커뮤니티에서 자신이 좋아하는 게임에 대한 소통이 활발한 특성을 가지고 있다. '루리웹', '인벤', '디시인사이드' 등이 대표적인 게임 커뮤니티다.

네이버 게임 라운지가 이같이 흩어져있던 게임 이용자들을 한 곳에 묶는 중심지 역할을 할 지 주목된다.

네이버 관계자는 "기존 네이버 게임 서비스에 '라운지'를 새롭게 개편해서 선보인 것"이라면서 "추후에는 이용자의 게임 승률 등 전적 검색 서비스도 진행할 계획이 있다"고 설명했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr