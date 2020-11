국민의힘, '檢 월성 1호기 수사' 옹호…"與, 왜 재갈 물리나"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 9일 월성 원자력발전소 1호기(월성 1호기) 조기폐쇄 의혹을 수사하는 검찰을 향한 여당의 맹공에 방어막을 쳤다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "더불어민주당과 추미애 법무부 장관은 도대체 무엇이 두려워 재갈을 물리려는지 모르겠다"며 "감사원 조사결과 다수의 위법 행위가 구체적으로 드러났고, 이를 수사기관이 묵과하는 그 자체가 직무유기"라고 말했다.

김 위원장은 "탈원전은 국민생활과 경제에 막대한 영향을 미치는 민감한 사안"이라며 "핵심 정책이 누군가가 의도적으로 조작한 자료로 추진한 것이라면 위법을 가리고 잘못을 바로잡는 것이 마땅하다"고 검찰 조사의 정당성을 강조했다.

주호영 원내대표 역시 "검찰의 수사는 정책을 수사하는 것이 아니라 위법을 수사하는 것"이라며 "공약이라도 법 절차에 따라서 해야지 법을 무시하고 할 순 없다"고 비판했다. 그러면서 "그런 논리라면 민주당은 4대강 사업에 왜 그렇게 집요하게 수사를 요구했나"라고 날을 세웠다.

주 원내대표는 "무엇이 두려워서 444건 서류를 파기하고 이렇게 오버하는가. 경험에 비춰보면 민주당이 오버하는 사건은 치명적 불법이 있어서 드러나면 엄청난 문제가 되니까 처음부터 수사를 방해한 그런 예를 많이 봤다"며 "민주당이 이렇게 과민 반응을 보이니까 여기에 큰 문제가 있구나라고 국민들은 짐작하는 것"이라고 비꼬았다.

이종배 정책위의장도 "감사원 감사결과에서 경제성 조작이 이미 확인됐고 그 과정에서 조직적 공문서 폐기라는 국정농단도 만천하에 드러났는데 이런 위법 사례에 대한 수사는 민주주의 국가에서 너무나 당연한 것"이라며 "검찰을 압박하는 것은 정부와 여당의 수치를 덥겠다는 의도인가"라고 지적했다.

성일종 비대위원은 "이번 수사는 정부의 에너지 전환 정책과는 무관하다. 월성 1호기의 경제성을 조작하고 자료를 파기한 배후를 밝히는 것이 핵심"이라며 "민주당이 정부의 에너지 전환정책 운운하며 국민을 호도하려는 것은 검찰의 수사에 물타기하려는 고약한 정치행위이자 국민을 혼란스럽게 하려는 정치 술수 꼼수"라고 비난했다. 그는 "더이상 검찰을 흔들지 말라"며 "수사를 방해하는 자가 바로 범인"이라고 날을 세웠다.

한편 국민의힘은 이와 함께 민주당이 국회의장실, 본회의장을 남기고 국회를 세종시로 옮기려는 것에 대해서도 "사실상 편법 추진"이라고 목소리를 높였다. 주 원내대표는 "상의된 일도 아니고 현재 국회가 10만평인데 무려 18만평 면적에 대략 잡아도 1조5000억원 이상 드는 사업을 용역비를 반영해 밀고 가려고 한다"며 "행정 비효율 해소를 위해 상임위원회 몇개를 이전하는 것은 동의하지만 이렇게 몽땅 옮기는 것은 찬성할 수 없다"고 반발했다.

