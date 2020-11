2020대한민국 균형발전박람회 온라인 개최 … ‘울산 전시관’ 운영

11월 9일~12일 박람회 누리집·유튜브 중계

울산시, ‘울산형 뉴딜’ ‘수소모빌리티 친환경에너지’ 주제

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시는 11월 9일부터 12일까지 온라인으로 개최되는 2020 대한민국 균형발전박람회에 ‘울산시 전시관’을 운영한다.

2020 대한민국 균형발전박람회는 ‘뉴딜을 통한 지역이 강한 나라’를 주제로 한국판 뉴딜정책과 지역균형뉴딜 정책을 홍보하고자 개최하는 행사이다. 국가균형발전위원회, 산업부, 17개 시·도가 주최하고, 한국산업기술진흥원, 한국생산성본부가 주관한다.

당초 9월 충북 청주시 문화제조창에서 개최될 예정이었으나 코로나19 재확산으로 인해 온라인박람회로 전환해 이번에 개최하게 됐다.

주요 프로그램은 온라인 개막식과 지역뉴딜 전시관, 정책박람회, 시민참여마당 등으로 구성된다. 박람회 누리집과 유튜브(균형발전TV)를 통해 진행된다.

‘울산시 전시관’은 울산형 뉴딜을 주제로 디지털뉴딜과 그린뉴딜 2개 분야로 구성됐다.

사전 제작한 친환경에너지 전시관(울산테크노파크 에너지기술지원센터 홍보관), 수소모빌리티 전시관(KTX울산역 수소자동차 전시장)을 리포터가 방문해 소개하고 해설을 듣는 방식의 콘텐츠를 제공한다.

울산시 관계자는 “이번 균형발전박람회 참가로 울산이 역점적으로 추진하는 친환경 수소도시와 부유식해상풍력 사업 홍보에 많은 도움이 될 것으로 기대한다”며 “2021년 대한민국 균형발전박람회를 울산으로 유치해 울산시의 도시 브랜드를 더욱 높여 나갈 계획이다”고 말했다.

