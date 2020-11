SKT, 다문화 시대 외국어 통신서비스 대폭 늘린다

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤은 220만 다문화 시대를 맞아 ‘Like a Local(현지인처럼)’을 모토로 외국어 통신서비스를 대폭 늘린다고 9일 밝혔다.

먼저 이동통신사 가운데 최초로 회사 대표 모바일 앱에서 영문 서비스를 제공한다. 외국인 고객은 모바일 T월드 앱에서 본인의 데이터 사용량, T멤버십 할인, 요금 납부 이력 등을 실시간으로 확인하고 선납 서비스 ‘미리(MIRI)’ 등 주요 상품·서비스의 상세 설명을 살펴볼 수 있다.

또한 SK텔레콤은 전국 T월드 매장 30여곳에서 외국어 상담 서비스를 제공한다. 서울, 경기, 부산, 광주 등 외국어 상담이 가능한 T월드 매장의 위치는 모바일 T월드 앱에서 손쉽게 찾아볼 수 있다. 매장에는 ‘WELCOME(환영합니다)’ 문구가 적힌 인증 스티커가 부착돼 있다. 최근 홍대 근처에 오픈한 ICT멀티플렉스 T팩토리도 영어 서비스가 지원된다.

고객센터 전화 상담도 가능하다. SK텔레콤을 이용하는 외국인이 본인 휴대폰에서 114로 전화를 걸면 내국인과 마찬가지로 개통 상담을 받을 수 있다. 상담 시스템에서 자동으로 외국인임을 인지해 외국어(영어, 중국어, 일본어)가 가능한 상담원을 연결해 준다.

한명진 SK텔레콤 MNO마케팅그룹장은 “한국에 거주하거나 방문하는 외국인들에게 세계 최고 수준의 통신서비스를 제공함으로써 국격을 높이는데 일조하는 것이 목표”라며, “외국인들도 내국인처럼 좀 더 쉽고 편리하게 SK텔레콤 서비스를 이용하도록 지속 개선점을 찾을 것”이라고 밝혔다.

