민주당 "윤석열의 정치" 비판…"검찰총장은 정치하는 자리 아냐"

[아시아경제 나한아 기자] 검찰이 '월성 원자력발전소 1호기 경제성 평가 조작 의혹' 수사를 위해 동시다발적인 압수수색을 벌인 가운데, 더불어민주당은 "윤석열 검찰총장의 정치"라고 칭하며 비판했다.

강선우 대변인은 7일 논평에서 "검찰총장은 선출된 국민의 대표가 아니며 검찰 역시 정당이 아니다"라며 "검찰총장은 자신을 위한 정치가 아닌 국민을 위한 공정하고 치우침 없는 수사를 하는 자리"라고 강하게 비판했다.

강 대변인은 대검찰청이 지난 4일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 올린 '윤석열 검찰총장의 지방 검찰청 순회 방문 영상'에서 원전 수사를 하는 대전지검이 포함된 것에 주목하며 이같이 말했다.

그는 "정치인의 생각을 알고 싶으면 말이 아닌 발을 보라고 했다"라며 "월성1호기 수사 관련 국민의힘 고발장이 향한 곳과 윤 총장의 발이 찾은 곳은 모두 같은 곳"이라고 지적했다.

그러면서 "영상 속 윤 총장은 시종일관 밝은 모습으로, 국감에 출석해 보였던 모습과는 사뭇 다르다"라며 "검찰 식구들에게 보내는 메시지였을까"라고 꼬집었다.

강 대변인은 "추미애 법무부 장관은 윤 총장의 특수활동비 집행 상세 내역 보고를 지시했다"라며 "윤 총장의 발이 향했던 곳이 직분의 경계를 벗어나지 않고, 본인의 위치에 충실했던 곳이기를 바란다"라고 덧붙였다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr