일본 코로나19 확진자 1024명…76일만에 최대

[아시아경제 이기민 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 확진자가 1000명을 넘었다.

NHK의 집계에 따르면 5일 오후 6시20분 기준 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 감염자는 1024명이다. 일본의 코로나19 하루 확진자가 1000명을 넘어선 것은 지난 8월21일 1034명을 기록한 이후 처음이다.

이로 인해 일본의 코로나19 누적 확진자 수는 10만5770명으로 증가했다.

최근 일본의 코로나19 하루 확진자 수를 보면 지난달 31일 876명, 이달 1일 614명, 2일 488명, 3일 866명, 전날 624명이었다.

이날 지역별 신규 확진자는 도쿄도 269명, 오사카부 125명, 홋카이도 119명, 가나가와현 109명 순으로 많았다.

일본의 코로나19 확진자 중 사망자는 4명 늘어 1816명이 됐다. 최근 일본 당국은 내년 7월 개막할 예정인 도쿄올림픽을 의식해 일부 야구장에 관객을 대거 수용해 입장객의 동선, 마스크 착용 비율, 혼잡도 정보 등을 분석하는 실험을 해 논란이 된 바 있다.

