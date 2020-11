[아시아경제 임춘한 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 5일 '한국형 재정준칙'과 관련해 "느슨함보다는 엄격함에 가깝다고 판단한다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 국회 예결위 종합정책질의에서 박홍근 더불어민주당 의원이 '맹탕이라거나 더 엄격해야 한다는 비판이 있다'고 지적하자 이같이 답했다.

홍 부총리는 이 산식에 대해 "느슨하다고 하는 것은 이 산식의 의미를 파악하지 못하는 것"이라고 말했다.

앞서 기재부는 2025년부터 국가채무비율을 국내총생산(GDP) 대비 60% 이내, 통합재정수지는 GDP 대비 -3% 이내로 관리하는 재정 준칙을 발표했다. 국가채무 비율을 60%로 나눈 수치와 통합재정수지를 -3%로 나눈 수치를 서로 곱한 값이 1.0 이하가 되도록 '산식'을 만들어 두 개의 기준선을 넘나들 수 있도록 설계했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr