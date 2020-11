은성수 금융위원장 "인하 방향으로 가는 게 맞아"

[아시아경제 임춘한 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 5일 법정 최고금리(현재 연 24%)와 관련해 "금리 수준이 낮아졌기 때문에 일부 하향 조정을 검토할 필요가 있다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 국회 예결위 종합정책질의에 출석해 추경호 국민의힘 의원이 '최고금리를 초과해 이용하는 서민·취약계층이 많다'고 지적하자 이같이 답했다.

은성수 금융위원장도 "인하 방향으로 가는 게 맞는다고 생각한다"며 "금융을 이용하지 못하는 소외된 분들에 대한 고민도 필요하므로 두 가지를 균형 있게 살펴볼 필요가 있다"고 밝혔다.

