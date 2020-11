유은혜 "돌봄전담사 파업 불가피…대화 해결 촉구 중"

[아시아경제 임춘한 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 6일 예정된 초등 돌봄전담사 파업과 관련해 "불가피해 보이는 상황으로, 가능하면 자제하고 대화로 해결할 것을 촉구하고 있다"고 밝혔다.

유 부총리는 5일 국회 예결위에 출석해 윤준병 더불어민주당 의원이 협상 상황을 묻자 "학생이나 학부모에게 직접적인 피해를 줄 수밖에 없기에 사회적 협의체를 통해 계속 촉구하고 있다"며 이같이 말했다.

유 부총리는 "돌봄전담사들은 전일제를 요구하는데 4·6·8시간 등 조건이 다르다"며 "이번을 계기로 그들의 처우 개선과 교원단체에서 제기하는 행정업무 경감도 함께 해결해야 할 과제로 보고 단계적인 로드맵을 논의해 가자고 하고 있다"고 밝혔다.

유 부총리는 "대승적 차원에서 파업을 자제할 것을 계속 요청하면서 불편함을 최소화할 대책들도 시도교육청을 통해 학교별로 계속 안내하고 있다"고 말했다.

