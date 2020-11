박능후 장관 "국민 정서 형성돼야"

[아시아경제 임춘한 기자] 정세균 국무총리는 5일 의대생 국시 재응시 문제와 관련해 "원칙을 지키면서 문제를 해결할 방안은 없겠는지 고심해볼 필요가 있다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 국회 예결위에 출석해 윤준병 더불어민주당 의원이 "재응시 기회를 주는 것에 국민이 상당히 거부감을 가지고 있는 것 같다"고 지적하자 "(거부감이) 확고하긴 한데 그들은 아직 학생이고 의료 인력 수급 문제도 있다"며 이같이 답했다.

윤 의원이 '의대생들이 사과하고 국민 50% 이상이 수용할 수 있다고 판단해야 재응시가 가능하겠냐'고 묻자, 박능후 보건복지부 장관은 "구체적으로 말하기는 적절하지 않지만, 국민께서 여러 사항을 고려했을 때 충분히 받아들일 만한 정서가 형성돼야 한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr