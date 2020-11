文대통령 주재 외교안보장관회의 "한미 외교일정 예정대로" (종합)

NSC 상임위, 미국 대선 상황 논의…靑 "美 대선 결과, 거시경제 통상 산업 영향 점검"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 미국 대통령 선거와 관련해 문재인 대통령 주재의 외교안보 관계장관회의를 열고 한·미 간 외교일정은 예정대로 진행하기로 했다.

강민석 청와대 대변인은 5일 "정부는 오늘 오후 개최된 NSC 상임위원회에서 미국 대선 상황에 대해서 논의하고, 이어서 대통령 주재 외교안보관계장관회의를 개최해 상임위원회 논의 결과를 보고한 뒤 향후 대응방향을 협의했다"고 밝혔다.

강 대변인은 "정부는 한미 외교 당국 간의 소통과 협의를 안정적으로 지속해 나가면서, 굳건한 한미동맹을 바탕으로 한미관계의 발전과 한반도 평화프로세스 진전을 위한 노력에 공백이 없도록 협력해 나가기로 했다"면서 "이와 관련 한미 간 기존 외교일정을 예정대로 추진하여 긴밀한 공조를 유지하기로 했다"고 말했다.

강 대변인은 "정부는 한반도와 국제정세 변화를 주시하면서 한반도 평화프로세스를 꾸준하게 추진해 남북관계 진전과 함께 평화를 제도적으로 정착시키는 데 역량을 계속 집중해 나가기로 했다"고 설명했다.

강 대변인은 "정부는 우리 경제를 안정적으로 관리해 나가기 위해 미국 대선 결과가 우리의 거시 경제와 통상·산업 등에 미치는 영향을 다각도로 점검했다"고 덧붙였다.

