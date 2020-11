남원시 ‘가을담은 국화분재 전시회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 가을담은 국화분재 전시회가 5일부터 전북 남원시농업기술센터 내 온실에서 4일간 개최된다.

시민의 모임인 원예활동생활화 연구회는 국화분재를 소재로 농업기술센터 내에서 교육을 진행하고 매년 가을 국화분재작품 전시회를 개최, 시민과 관광객에게 호평을 받아왔는데 올해는 코로나19로 소규모로 온실 내 작업장에서 작품전을 가진다.

이번 전시는 올해로 아홉 번째 열리는 전시다.

전시회에서는 회원 개인이 만든 석부작, 목부작 등 국화분재 160여점과 현애, 대륜 등 단체작품 160여점을 전시해 일 년 동안 작품 활동 결과물을 가족과 지인들과 함께 배움을 기쁨을 나누는 시간을 가진다.

남원시 국화분재 전시회는 교육진행, 작품 활동 및 전시회 운영전반을 교육생들이 직접 수행하는 시민자율 행사라는 측면에서 그 의미가 남다르다.

농업기술센터 관계자는 “국화분재 교육반은 내년 1월 말에 신규회원을 모집하고 3월에 수업을 시작할 계획”이라며 “국화분재 교육에 관심 있는 분은 교육 담당자나 전시회에 상주하고 있는 회원에게 관련내용을 문의하면 된다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자