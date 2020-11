[아시아경제 한진주 기자] 윤풍영 SK텔레콤 최고재무책임자는 5일 진행된 2020년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "SK브로드밴드는 인터넷데이터센터(IDC) 비즈니스에 대해 많은 관심을 갖고 투자 중이며 2021년 7월에 경기도 일산과 서울 가산에 대규모 IDC를 오픈할 예정"이라며 "사전 영업이 순조롭게 이뤄지고 있으며 오픈되면 IDC 사업 경쟁력이 크게 점프할 수 있을 것으로 판단한다"고 말했다.

윤 CFO는 "이 외에도 IDC에 대한 추가 투자를 검토중이며 계획이 구체화되면 알리겠다"고 말했따.

