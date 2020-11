[아시아경제 금보령 기자] BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 4,500 등락률 +3.64% 거래량 25,715 전일가 123,500 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 '달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 '맛남의 광장' 사과 키다리 아저씨는…이건준 BGF리테일 대표말레이시아 2등 편의점 기업, CU 손잡고 1등 추격 close 은 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 대비 1.7% 감소한 637억원으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조6828억원으로 6.3% 늘었다.

