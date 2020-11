신한금융희망재단, 2020년 대한민국 나눔국민대상 수상

희망사회프로젝트 통한 소외계층 지원, 일자리 지원 등 성과 인정

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융희망재단이 5일 열린 '2020년 대한민국 나눔국민대상'에서 국무총리상을 수상했다.

보건복지부에서 주관하는 나눔국민대상은 나눔문화 확산을 위해 사회적 귀감이 된 개인과 기업을 발굴하고 포상하는 행사다.

인적나눔, 물적나눔, 생명나눔, 멘토링 4개 부문으로 진행하는 이번 시상식에서 신한금융은 물적나눔 부문 국무총리상을 수상했다.

신한금융은 그룹차원의 사회공헌 프로그램인 '희망사회프로젝트'를 기반으로 △사회소외계층 지원을 통한 '사회가치창출' △대한민국 성장 기반인 청년세대를 지원하는 '미래가치창출' △지역사회와 상생을 위한 '경제가치창출' 등 3가지 분야에서 다년간 사업을 추진해온 공로를 인정받았다.

이와 함께 지난 3월에 추진한 소셜펀딩 방식의 '호프 투게더(Hope Together) 캠페인'을 통해 코로나19 위기 극복을 위한 그룹사 릴레이 기부 및 국민참여를 이끌어 내며 나눔문화를 확산했다는 평가를 받았다.

조용병 신한금융희망재단 이사장은 "앞으로도 '미래를 함께하는 따뜻한 금융'의 미션 아래 고객과 사회가 함께 상생하며 동반성장 할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.

한편, 신한금융은 그룹 차원의 ESG체계를 '친환경', '상생', '신뢰' 세 가지 방향으로 설정하고, 다양한 ESG활동과 사회공헌 활동을 적극적으로 실천하는 등 기업의 사회적 책임을 다하고 있다.

