靑 "美 대선 어떻게 나오든 한미동맹 굳건"…오후 3시 NSC 상임위 (종합)

"새로운 정부와 한반도 비핵화 평화체제 달성 협력"…NSC 상임위 논의결과, 文대통령에 보고 예정

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 미국 대통령선거 결과가 어떻게 나오든 굳건한 한미동맹은 유지될 것이라고 밝혔다. 특히 청와대는 5일 오후 3시 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 열고 미 대선 결과에 대해 논의하기로 했다.

강민석 청와대 대변인은 5일 오전 춘추관 브리핑에서 "미국 대통령선거 결과가 어떻게 나오든 우리 정부는 굳건한 한미동맹 유지는 물론이고 협력을 계속할 것"이라고 밝혔다.

강 대변인은 "새로운 정부와 한반도 비핵화와 평화체제 달성을 위해 협력할 것"이라며 "어느 정부와도 한미 양국 협력의 전통에 따라 긴밀히 소통하겠다"고 말했다.

청와대는 이날 NSC 상임위를 통해 미 대선 결과를 논의한 뒤 문재인 대통령에게 결과를 보고하기로 했다.

청와대 핵심 관계자는 문 대통령이 미 대선 상황을 보고 받았는지와 트럼프 미국 대통령 측의 대선 불복 가능성에 대한 질문에 "공식 입장 외에 더 말하는 것은 적절하지 않다"면서 "NSC 상임위원의 대통령 보고는 오후 4시 정도로 생각하고 있다"고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr