[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 옵티머스자산운용(옵티머스) 펀드 사기 사건의 핵심 로비스트 2명에 대해 사전 구속영장을 청구했다.

5일 검찰에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 전날 기모씨와 김모씨에 대해 변호사법 위반과 배임증재, 상법 위반 등의 혐의로 구속영장을 청구했다.

또한 옵티머스의 `펀드 돌려막기'에 가담한 혐의로 화장품회사 스킨앤스킨의 이사 이모씨에 대해서는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등의 혐의로 구속기소 했다.

