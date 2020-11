쿠쿠, 中광군제 매출 ‘껑충’…전월 대비 118% 증가

1일 하루 매출, 10월 한 달 전체 매출보다 118% 늘어

[아시아경제 김희윤 기자] 쿠쿠전자는 중국 최대 쇼핑 축제 '광군제(光棍節)'가 시작된 지난 1일 하루 매출이 10월 한 달 간 집계된 매출보다 118% 증가했다고 5일 밝혔다.

앞서 쿠쿠전자는 중국 대표 전자 상거래 업체 알리바바의 '티몰'에 한국 본사 직영 셀러로 직접 입점했다. 광군제 시작 전인 10월 21일부터 31일까지 전기밥솥을 중심으로 한 10개 모델의 사전 예약 프로모션을 진행하며 적극적인 마케팅을 펼쳤다.

쿠쿠전자에 따르면 중국 내 주력 모델인 'CRP-AHB1010FD', 'CRP-HVB068SE'가 현지 소비자들의 높은 선호도 속에 이번 매출 성과를 견인했다. 국토 면적이 넓은 중국은 여러 품종의 쌀이 재배되고 요리 문화도 발달해 다양한 레시피를 탑재한 밥솥 모델의 수요가 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.

여기에 트윈프레셔 'CRP-JHTR1085FG', 'CRP-JHTR0685'가 중국어 음성 안내, 중국인 취향에 맞춘 죽 매뉴얼 강화 등 현지 맞춤 기능과 감각적인 디자인으로 판매가 급등한 것으로 확인됐다.

쿠쿠전자 관계자는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 면세점 사업이 위축됨에 따라 한국 본사가 직접 중국의 온라인 유통채널을 개척해 유통망을 확대한 것이 소비자와의 접점을 늘리는 데 긍정적인 영향으로 작용했다"며 "이번 광군제를 통해 대표 'K-가전' 브랜드로서 중국 시장에서 영향력과 점유율을 확대하고 현지 입지를 확고히 할 방침이다"고 말했다.

