"월세 10만원 줄여달라"는 임차인에 '100만원' 보낸 주인 어르신

누리꾼 "아직은 살만한 세상"

[아시아경제 김봉주 기자] 월세를 줄여달라는 임차인에 주인이 용돈으로 100만원을 송금한 사연이 알려지면서 감동을 주고 있다.

2일 저녁 경기 용인 수지에서 12평짜리 과일가게를 하는 A(40)씨는 매달 내던 월세가 부담돼 며칠을 고민하다 결국 점포 주인 어르신(77)께 연락을 드렸다. 신종 코로나바이러스 감염증으로 70% 넘게 가게 매출이 떨어져서다.

A씨가 절박한 심정으로 "이번 달만 월세를 깎아주실 수 있을까요"라며 점포 주인에게 문자를 보내자 다음날 아침 주인으로부터 전화가 걸려왔다.

이에 A씨가 '10~20만원 월세를 깎아달라'고 요청하자 점포 주인은 "월세를 깎는 건 아닌 것 같다"라고 잘라 말했다. 하지만 뒤이어 "100만원 보낼 테니 생활비로 써라. 힘든 거 알고 있다. 진작에 전화를 했어야 했는데. 생활비로 써라. 건강 챙기고"라는 말이 뒤따랐다.

100만원은 A씨가 내는 월 임대료 200만원의 절반에 해당하는 액수였다. A씨는 요청한 10~20만원이 아닌 100만원을 보낸다는 말에 깜짝 놀라 어안이 벙벙했다.

A씨는 송금받은 당일 고마운 마음에 사과와 귤 한 박스씩 들고 15분 거리의 주인 어르신 댁으로 찾아갔다. 주인은 A씨가 들고 온 과일에 연신 고맙다고 말했다.

이 사연이 전해지자 누리꾼들은 "진정 돈 쓸 줄 아는 분이시다", "무슨 이런 달콤한 사연이 있냐", "아직 살만한 세상이다" 등의 반응을 보내며 응원했다.

