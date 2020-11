내년 입영할 카투사 경쟁률은 8.7대1

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]병무청이 5일 내년에 입영할 카투사(주한미군에 배속된 한국군) 1590명을 전산 추첨으로 공개 선발한다고 밝혔다.

병무청에 따르면 카투사 모집에는 총 1만 3895명이 지원해 8.7대1의 경쟁률을 보였다. 작년 10.5대 1보다는 낮았으나 최근 4년 평균 경쟁률 8.2대1보다는 높았다.

올해 지원 성향을 분석한 결과 월별 경쟁률은 1, 2, 3월 순으로 높았고, 10∼12월은 상대적으로 낮게 나타났다. 전역 후 복학 시기 등을 고려한 결과로 풀이된다.

선발 결과는 이날 오후 5시부터 병무청 홈페이지를 통해 공개하고, 합격자에게는알림톡 및 전자우편으로 입영통지서가 발송된다. 서울지방병무청 회의실에서 진행되는 공개 선발에는 지원자와 가족, 병무청 평가위원, 군 관계자 등이 참석한다.

선발자는 육군훈련소에 입영해 5주간 기초군사 훈련을 받고, 카투사교육대(KTA)에서 3주간의 양성과정을 통해 체력훈련과 영어, 미국문화 및 예절 교육 등을 받은 후 복무 부대에 배치된다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr