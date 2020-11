코로나19 시대, 빼빼로데이 선물로 ‘스틱형홍삼’ 인기

정관장 홍삼정 에브리타임, 빼빼로데이 기간 매출 75% 성장

‘언택트’와 ‘건강’ 트렌드, 면역력을 선물할 수 있는 센스템으로 인기

[아시아경제 이선애 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 올해는 빼빼로데이 풍경도 달라질 것으로 보인다. ‘언택트’와 ‘건강’이 화두가 되면서 빼빼로데이에도 트렌드가 반영될 전망이다. 특히 정관장 ‘홍삼정 에브리타임’은 스틱형 홍삼으로 빼빼로와 유사한 형태로 빼빼로데이에 건강을 선물할 수 있는 센스 있는 아이템으로 인기가 높다.

5일 정관장에 따르면 홍삼정 에브리타임은 최근 3년 동안 매해 10% 이상 매출이 성장하며 2030세대를 중심으로 대세 건강기능식품으로 자리 잡았다. 특히 빼빼로데이를 앞둔 11월1일부터 11일까지는 온라인 매출 성장률이 두드러진다.

정관장 공식쇼핑몰 정몰의 매출을 분석한 결과, 지난해 빼빼로데이를 앞두고 홍삼정 에브리타임 매출은 전년대비 75% 성장했다. 연령대별로는 2030세대 비중이 69%로 가장 높았으며, 여성의 구매비율이 73%로 남성보다 훨씬 높은 것으로 나타났다.

올해 1일부터 3일까지 3일 동안 매출액은 전년대비 두 배 이상 성장한 것으로 나타나 코로나19 시대를 맞아 정관장 홍삼정 에브리타임이 빼빼로데이 대세템으로 떠오르고 있음을 알 수 있다.

정관장 홍삼정 에브리타임은 휴대와 섭취가 간편한 스틱형 제품으로, 막대 모양으로 되어 있어 빼빼로데이에 연인이나 친구들끼리 마음을 나눌 수 있는 특별한 선물로 인기를 끌고 있는 것으로 보인다.

특히 올해는 코로나19로 건강과 면역력에 대한 관심이 각별한 만큼, 빼빼로데이에 홍삼정 에브리타임을 선택하는 소비자들이 더욱 늘 것으로 예상된다.

정관장 홍삼정 에브리타임은 식품의약품안전처로부터 면역력 개선, 피로 개선, 혈소판 응집억제를 통한 혈행 개선, 기억력 개선, 항산화 등에 도움을 줄 수 있는 기능성을 공식적으로 인정받았다. 아울러, 국내산 6년근 홍삼에 정제수만 넣어 홍삼 본연의 맛을 부드럽게 느낄 수 있어 남녀노소 모두에게 사랑받는 정관장 베스트셀러 제품이다.

정관장은 빼빼로데이에 에브리타임이 인기를 끌자, 연인이나 친구들끼리 함께 나눠먹을 수 있도록 홍삼정 에브리타임 밸런스핏 2포를 하나의 패키지로 묶어 ‘삼삼바 스페셜 에디션’을 출시하기도 했다.

오는 9일부터 15일까지 정관장 공식쇼핑몰 정몰에서 ‘삼삼바 스페셜 에디션’ 구매 혜택을 제공하는 ‘삼삼바 핫딜’ 프로모션도 진행한다.

신정민 브랜드매니저는 “업계 최초로 스틱형 홍삼을 선보인 정관장 홍삼정 에브리타임은 휴대와 섭취가 간편하도록 만들어 2030세대를 중심으로 많은 사랑을 받고 있다”며 “올해 빼빼로데이는 건강과 면역력이 화두인 만큼 홍삼정 에브리타임을 빼빼로데이 센스템으로 추천한다”고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr